Preţul aurului, 5 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 14,22 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 5 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 14,22 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 607,9521 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 22 iulie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,5480 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6210 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2489 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1244 lei româneşti.