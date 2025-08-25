Care sunt preţurile la carburanţi luni, 25 august 2025. Preţul la benzină a crescut cu 5 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 25 august 2025, preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină cu cinci bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,32 şi 7,48 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,95 şi 8,19 lei.

Pe de altă parte, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute. Un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,58 şi 7,69 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,94 şi 8,24 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,43-3,61 lei.

