Care sunt preţurile la carburanţi joi, 21 august 2025. Preţul la motorină premium a scăzut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 21 august 2025, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul la motorină premium este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului cu cinci bani pe litru, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,24 lei.

De asemenea, preţul la benzină a scăzut cu doi bani pe litru. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,27 şi 7,43 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,9 şi 8,15 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la motorină standard şi la GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Un litru de motorină standard continuă să coste între 7,59 şi 7,69 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰