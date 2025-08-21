Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi joi, 21 august 2025. Preţul la motorină premium a scăzut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 21 august 2025, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 12:30
Preţul la motorină premium este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la motorină premium este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului cu cinci bani pe litru, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,24 lei.

De asemenea, preţul la benzină a scăzut cu doi bani pe litru. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,27 şi 7,43 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,9 şi 8,15 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la motorină standard şi la GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Un litru de motorină standard continuă să coste între 7,59 şi 7,69 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi joi, 21 august 2025. Preţul la motorină premium a scăzut cu 5 bani pe litru