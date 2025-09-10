Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 10 septembrie 2025, preţul la carburanţi este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

În aceste condiţii trebuie precizat că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,41 şi 7,61 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,32 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,65 şi 7,81 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,01 şi 8,36 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰