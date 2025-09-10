Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 10 septembrie 2025, preţul la carburanţi este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 12:05
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

În aceste condiţii trebuie precizat că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,41 şi 7,61 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,32 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,65 şi 7,81 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,01 şi 8,36 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru