Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi luni, 8 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 8 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 08:53
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, mai ales în ceea ce priveşte preţurile la benzină standard, motorină standard şi motorină premium.

În aceste condiţii trebuie precizat că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,41 şi 7,57 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,65 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,01 şi 8,32 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,04 şi 8,29 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi luni, 8 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru