Care sunt preţurile la carburanţi luni, 8 septembrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 8 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, mai ales în ceea ce priveşte preţurile la benzină standard, motorină standard şi motorină premium.

În aceste condiţii trebuie precizat că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,41 şi 7,57 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,65 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,01 şi 8,32 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,04 şi 8,29 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

