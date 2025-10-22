Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 22 octombrie 2025. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 22 octombrie 2025, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 11:50
Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,51 şi 7,61 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,89 şi 8,16 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,27 şi 7,42 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 7,88 şi 8,14 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
