Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 21 octombrie 2025. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 21 octombrie 2025, preţul la motorină standard este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină standard cu patru bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,51 şi 7,65 lei.
În schimb, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,27 şi 7,42 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 7,88 şi 8,14 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,92 şi 8,2 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.
