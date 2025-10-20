Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 20 octombrie 2025. Au scăzut cu până la 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 20 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 10:59
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,27 şi 7,42 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,88 şi 8,14 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,55 şi 7,65 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,92 şi 8,2 lei.

Preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

