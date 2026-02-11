Vremea de mâine 12 februarie. Ploi slabe în majoritatea ţării şi maxime între 5 şi 16 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 12 februarie în ţară

Vremea se va încălzi în majoritatea zonelor. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi slabe, local în vestul, nordul și sud-estul țării, iar pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și în Delta Dunării (viteze de 40...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, iar cele minime între -5 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. Ceața se va forma local în regiunile extracarpatice și pe arii restrânse în rest.

Vremea de mâine 12 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 10 grade, iar minima se va situa între -1 și 1 grad. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.