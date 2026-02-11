Antena Meniu Search
Vremea de mâine 12 februarie. Ploi slabe în majoritatea ţării şi maxime între 5 şi 16 grade

Vremea se încălzeşte în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 5 și 16 grade. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe își vor face apariția local în vest, nord și sud-est. La munte sunt prognozate precipitații mixte, iar vântul va avea intensificări izolate în zonele înalte. Ceața va persista dimineața și noaptea, mai ales în regiunile extracarpatice.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 13:43
La noapte, cerul va fi variabil în regiunile sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va menține mai mult noros. Vor fi ploi slabe în Crișana, Maramureș, nordul Moldovei, local în Transilvania și izolat în Banat, Oltenia și Muntenia. La munte vor cădea precipitații mixte, iar pe alocuri se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, sudul Banatului și în Delta Dunării, unde se pot atinge viteze de 40...60 km/h. Temperaturile minime vor fi, în general, între -5 și 5 grade. Local în regiunile extracarpatice și izolat în rest se va semnala ceață.

Vremea se va încălzi în majoritatea zonelor. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi slabe, local în vestul, nordul și sud-estul țării, iar pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și în Delta Dunării (viteze de 40...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, iar cele minime între -5 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. Ceața se va forma local în regiunile extracarpatice și pe arii restrânse în rest.

În Bucureşti, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 10 grade, iar minima se va situa între -1 și 1 grad. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.

Şi în Cluj-Napoca vremea de joi va fi mai caldă, cu maxime de 10 grade și minime de 2 grade. Cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații sunt moderate.

La munte, vremea se va încălzi ușor, însă în zonele înalte va rămâne geroasă. Cerul va fi temporar noros, cu precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane înalte, unde rafalele pot atinge 40–60 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig.

