Care sunt preţurile la carburanţi pe 5 februarie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 5 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 07:04
Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,7 şi 7,84 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,27 şi 8,56 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de motorină standard continuă să coste între 8,02 şi 8,12 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,38 şi 8,67 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

