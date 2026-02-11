Ministru: E o zi neagră, România va pierde 231 de milioane de euro din cauza tertipului ICCJ

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că țara noastră a pierdut cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, după amânările CCR privind pensiile magistraților. Dragoș Pîslaru acuză un nou tertip al ICCJ. Ulterior, ministrul a clarificat, spunând că nu este încă oficială informația pierderii fondurilor PNRR, deoarece nu am primit notificarea oficială de la Comisia Europeană, dar șansele de a recupera banii sunt extrem de scăzute.

"A cincea amânare consecutivă la CCR. România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ. România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal.

În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile. E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă. E o zi neagră pentru toți cei care își doresc o Românie modernă și europeană", a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Ulterior ministrul a reformulat mesajul spunând că "România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro" pentru că nu am primit notificarea oficială de la Comisia Europeană în acest sens. Dar șansele "sunt extrem de reduse".

Amintim că judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii privind tăierea pensiilor magistraților, fiind a cincea amânare. Șeful Executivului a informat oficial CCR pe 5 februarie că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, din cauza amânărilor deciziei privind legea pensiilor magistraților.

