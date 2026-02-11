Antena Meniu Search
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Începe turneul masculin de hochei pe gheaţă

În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar miercuri, 11 februarie, începe una dintre cele mai aşteptate competiţii, cea masculină de hochei pe gheaţă.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 13:41
Finlanda este campioana olimpică en-titre la hochei pe gheaţă Finlanda este campioana olimpică en-titre la hochei pe gheaţă - Profimedia

12 echipe participă la competiţie, iar acestea au fost împărţite în trei grupe de câte patru echipe. În Grupa A au fost repartizate Canada, Cehia, Elveţia şi Franţa, în Grupa B au fost repartizate Finlanda, Suedia, Slovacia şi Italia, iar în Grupa C au fost repartizate Statele Unite ale Americii, Germania, Letonia şi Danemarca.

Miercuri, 11 februarie, în prima zi de meciuri sunt programate primele dueluri din Grupa B, Slovacia - Finlanda (17.40, ora României) şi Suedia - Italia (22.10). Joi, 12 februarie, se joacă şi primele meciuri din celelalte două grupe, Elveţia - Franţa (13.10), Cehia - Canada (17.40), Germania - Danemarca (22.10) şi Letonia - SUA (22.10).

După faza grupelor, se va face un clasament complet, cu toate cele 12 echipe. Primele patru clasate se califică în faza sferturilor de finală, iar echipele de pe locurile 5-12 joacă în play-off-ul pentru sferturi.

Marea finală a turneului masculin de hochei pe gheaţă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 este programată a avea loc pe 22 februarie, în Arena Milano.

Campioana olimpică en-titre este Finlanda, formaţie care, în 2022, s-a impus la limită, 2-1, în finala jucată împotriva Rusiei, la Beijing. Totuşi, la ediţia din acest an, bookmakerii o dau pe Finlanda doar a 4-a favorită la aur, după Canada, SUA şi Suedia.

Redactia Observator
hochei pe gheata la jocurile olimpice de iarna 2026 jocurile olimpice de iarna 2026 hochei pe gheata
