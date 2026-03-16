Care sunt preţurile la carburanţi pe 16 martie. Au crescut cu până la 20 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 16 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 20 de bani pe litru. De exemplu, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu 20 de bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,33 şi 9,6 lei.

Preţurile pentru un litru de benzină standard, un litru de benzină premium şi un litru de motorină standard au crescut cu nouă bani. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,45 şi 8,6 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,03 şi 9,32 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,95 şi 9,05 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva la 3,98-3,99 lei.

“De ce să minţim oamenii?” Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
&#8220;De ce să minţim oamenii?&#8221; Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
