Care sunt preţurile la carburanţi pe 16 martie. Au crescut cu până la 20 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 16 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 20 de bani pe litru. De exemplu, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu 20 de bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,33 şi 9,6 lei.

Preţurile pentru un litru de benzină standard, un litru de benzină premium şi un litru de motorină standard au crescut cu nouă bani. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,45 şi 8,6 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,03 şi 9,32 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,95 şi 9,05 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva la 3,98-3,99 lei.

