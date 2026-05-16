Vremea de mâine 17 mai. Răcire accentuată şi ploi în mai multe zone, cu maxime sub normalul perioadei

Vremea se schimbă în următoarele ore, cu ploi torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Noaptea aduce instabilitate accentuată în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei, iar duminică, 17 mai, temperaturile scad în majoritatea zonelor. În Bucureşti se răceşte accentuat şi va ploua, la Cluj ploile continuă, iar la mare vremea va fi instabilă şi răcoroasă.

Vremea la noapte

La noapte, vremea va fi instabilă în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei. Sunt aşteptate înnorări accentuate, averse torenţiale şi, mai ales la începutul nopţii, descărcări electrice pe arii restrânse. Cantităţile de apă vor fi însemnate în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 l/mp. În nordul Olteniei şi nord-vestul Munteniei, izolat, se pot depăşi 50-60 l/mp. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar ploile slabe vor apărea doar pe alocuri. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 şi 13 grade.

Vremea de mâine 17 mai în ţară

Vremea se va ameliora semnificativ în privinţa instabilităţii atmosferice, însă se va răci în majoritatea regiunilor. Răcirea va fi mai accentuată în sud şi sud-vest, unde valorile diurne vor fi sub cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe tot parcursul zilei în vestul ţării, iar în timpul zilei şi în sud şi centru. În aceste zone va ploua pe arii relativ extinse. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice. În centrul şi sud-estul Munteniei, precum şi în sudul Dobrogei, cantităţile de apă vor fi, în intervale scurte sau prin acumulare, în general de 20-40 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în prima parte a intervalului, pe alocuri în sud, sud-vest, centru şi la munte. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 14 şi 22 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 2 şi 13 grade. Izolat, noaptea se va forma ceaţă.

Vremea de mâine 17 mai în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va răci accentuat pe 17 mai. Cerul va fi închis, iar pe parcursul zilei va ploua temporar. Cantităţile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 15-17 grade, iar minima de 9-10 grade.

La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi. Maxima va ajunge la 18 grade, iar ploile vor continua şi pe parcursul zilei de mâine.

Vremea de mâine 17 mai la munte

La munte, vremea va fi în general închisă, iar aversele vor fi prezente sub formă de ploi torenţiale, însoţite pe alocuri de grindină. Vântul va avea uşoare intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze la rafală în general de 40-45 km/h.

Vremea de mâine 17 mai la mare

Vremea la mare va fi instabilă și răcoroasă, cu un cer predominant acoperit și ploi frecvente. Temperaturile maxime vor urca până la cel mult 15-16 grade Celsius, iar vântul va sufla moderat dinspre nord-est.

Temperatura apei mării va avea valori între 14-16 grade.

