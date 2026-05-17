Insula aflată la 150 km de SUA care a publicat un ghid de supravieţuire pentru populaţie, "în caz de atac"

Cuba a publicat un ghid destinat populaţiei în cazul unor posibile atacuri, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Statele Unite. Documentul, intitulat "Protejează, Rezistă, Supravieţuieşte şi Învinge", îi îndeamnă pe cubanezi să pregătească un rucsac de urgenţă, să urmărească alertele de raid aerian şi să înveţe măsuri de prim ajutor.

Bărbat cu motocicleta, în timpul unei pene de curent în Santiago de Cuba - Profimedia

Publicarea acestui document, care nu a fost difuzat la nivel naţional de presa de stat, are loc în momentul în care relaţiile dintre Cuba şi Statele Unite sunt extrem de tensionate.

Washingtonul a impus de câteva luni o blocadă energetică asupra insulei comuniste, aflată la 150 km de coastele sale, invocând "ameninţarea extraordinară" pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională americană.

Ghid pentru cubanezi în cazul unor atacuri

Articolul continuă după reclamă

Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers joi la Havana pentru o întâlnire extraordinară cu importanţi oficiali cubanezi, în contextul în care cele două ţări sunt angajate în discuţii dificile de câteva luni.

Un scurt document de câteva pagini, redactat de Apărarea Civilă şi destinat "tuturor familiilor cubaneze", oferă informaţii "practice" pentru "protejarea vieţii împotriva posibilelor atacuri inamice", potrivit unui comunicat publicat vineri pe "Portalul Cetăţeanului (al provinciei) Havana".

Postul de radio local Santi Spiritus, o provincie din centrul ţării, a publicat sâmbătă informaţiile pe site-ul său, oferind documentul pentru descărcare.

"Protejează, Rezistă, Supravieţuieşte şi Învinge"

Intitulat "Protejează, Rezistă, Supravieţuieşte şi Învinge", ghidul prezintă o serie de recomandări, de la pregătirea unui "rucsac pentru familie care conţine apă potabilă, alimente, medicamente şi produse de igienă", până la atenţia acordată "alertelor de raid aerian".

Documentul le recomandă locuitorilor să înveţe despre "primul ajutor" şi le reaminteşte importanţa informării prin intermediul consiliilor locale de apărare.

Publicarea, mai degrabă discretă, a documentului are loc în momentul în care insula cu 9,6 milioane de locuitori este zguduită de o criză socio-economică fără precedent, mulţi cubanezi neavând acces la bunuri şi la produse de primă necesitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰