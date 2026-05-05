Care sunt preţurile la carburanţi pe 5 mai. Preţul la benzină a crescut cu peste 10 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 5 mai 2026, preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină cu peste 10 bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,02 şi 9,12 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,5 şi 9,82 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard costă între 9,73 şi 9,94 lei, iar un litru de motorină premium costă între 10,5 şi 10,76 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,33 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 5 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,69 lei şi litrul de motorină cu 9,27 lei.

La nivel de mari oraşe există companii din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi sau Constanţa unde litrul de benzină se vinde cu 9,02 lei şi litrul de motorină cu 9,73 lei.

