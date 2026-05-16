Video Soția fostului ministru Victor Paul Dobre a intrat cu mașina într-o bancă. Cum s-ar fi produs accidentul
Accident șocant în Galați: Xenia Dobre, medic oftalmolog și soția fostului politician Victor Paul Dobre, a intrat din greșeală cu mașina într-o bancă. În urma impactului, o femeie aflată în zona bancomatelor a fost rănită.
Șoferița a încurcat, cel mai probabil, modurile de condus. Vorbim, în acest caz, despre o mașină cu cutie automată. Voia să dea în marșarier, dar a ales modul "Drive", iar mașina a pornit în față. Așa a ajuns în sediul unității bancare.
La bancomatul de acolo se afla o femeie în vârstă de 66 de ani, care a fost rănită și transportată la spital. Din cauza pagubelor, banca este închisă.
Șoferița, în vârstă de 71 de ani, este medic oftalmolog și soția unui om politic liberal. Acesta a fost, de altfel, ministru și secretar de stat în Ministerul de Interne, deputat și prefect. Este vorba despre Victor Paul Dobre, fost ministru delegat pentru administraţie.
În acest caz, poliția a demarat o anchetă și a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage