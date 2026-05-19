Curs BNR, 19 mai 2026. Leul românesc pierde aproape 5 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 19 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape cinci bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,0306 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele opt zile.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4991 lei româneşti, aproape doi bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2270 lei româneşti, şi mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7148 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu mai mult de trei lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 656,8982 lei.

