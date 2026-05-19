S-a anulat obligativitatea e-Factura pentru persoanele fizice. Ce schimbări urmează

Ministerul Finanțelor anunță că amendamentul susținut de instituție privind simplificarea sistemului RO e-Factura, menit să evite impunerea unor sarcini administrative disproporționate pentru persoanele fizice și activitățile economice de mică amploare, a fost adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că măsura vine în urma consultărilor cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, dar și cu reprezentanți ai societății civile și specialiști fiscali, privind impactul aplicării obligatorii a RO e-Factura.

"Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă.", a anuţat Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că digitalizarea ANAF rămâne un obiectiv esențial pentru combaterea evaziunii fiscale și modernizarea administrației, însă implementarea noilor reguli trebuie făcută gradual și fără a genera poveri administrative inutile.

"Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF - este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează.", a mai adăugat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, analiza efectelor aplicării obligativității RO e-Factura a arătat că sistemul ar fi generat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative fără beneficii proporționale în combaterea evaziunii fiscale sau eficientizarea colectării veniturilor.

În consecință, Ministerul Finanțelor a propus un amendament care prevede că persoanele fizice identificate fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze RO e-Factura, sistemul urmând să rămână opțional pentru această categorie.

Măsura vizează, între altele, persoane care obțin venituri din drepturi de autor, precum autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători și jurnaliști, dar și agricultori persoane fizice, persoane care închiriază pe termen scurt camere prin platforme online și anumite instituții și centre culturale străine care activează în România.

