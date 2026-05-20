Sondaj INSCOP: aproape 70% dintre români, nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan

Aproape jumătate dintre români cred că preşedintele Nicuşor Dan a încercat să reducă tensiunile dintre partide şi liderii politici, în timp ce 36,3% consideră că, dimpotrivă, a contribuit la accentuarea acestora, potrivit unui sondaj INSCOP. Datele arată şi un nivel ridicat de nemulţumire faţă de liderii de la vârful statului: 70,5% dintre respondenţi spun că sunt nemulţumiţi de activitatea preşedintelui, iar aproape 70% de cea a premierului Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

În ceea ce priveşte rolul preşedintelui în conflictul politic, 49,2% dintre cei chestionaţi consideră că, prin poziţionările publice din această perioadă, preşedintele Nicuşor Dan a acţionat pentru a diminua neînţelegerile dintre partide şi lideri politici, în timp ce 36,3% cred că a contribuit la amplificarea acestora. Ponderea non-răspunsurilor este de 14,6%.

Sunt de părere că preşedintele Nicuşor Dan a acţionat pentru a diminua neînţelegerile dintre partide şi lideri politici într-un procent mai ridicat decât media: votanţii PSD, PNL şi USR, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din Bucureşti.

Votanţii AUR, bărbaţii, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din mediul rural consideră într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei că preşedintele a contribuit la amplificarea neînţelegerilor dintre partide.

Activitatea Preşedintelui

27,6% dintre români se declară foarte mulţumiţi sau destul de mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan (4,4% dintre respondenţi sunt foarte mulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan drept Preşedinte al României, iar 23,2% sunt destul de mulţumiţi). 70,5% se declară foarte nemulţumiţi sau destul de nemulţumiţi (27,7% destul de nemulţumiţi, iar 42,8% foarte nemulţumiţi). Ponderea non-răspunsurilor este de 1,9%.

Se declară mulţumiţi de activitatea Preşedintelui într-o proporţie mai ridicată decât restul populaţiei: votanţii PSD, PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani şi persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Capitală şi din urbanul mare.

Sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan într-un procent mai mare decât media: votanţii AUR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară, locuitorii din urbanul mic şi din mediul rural, angajaţii din sectorul privat.

Activitatea Premierului

30,5% dintre respondenţi se declară foarte mulţumiţi sau destul de mulţumiţi de activitatea premierului Ilie Bolojan (dintre aceştia 8% dintre cei chestionaţi declară că sunt foarte mulţumiţi de activitatea lui Ilie Bolojan drept prim-ministru al României, în timp ce 17,7% sunt destul de mulţumiţi). 67,9% spun că sunt foarte nemulţumiţi sau destul de nemulţumiţi de activitatea premierului (20,2% destul de nemulţumiţi şi 47,7% foarte nemulţumiţi). 1,5% nu ştiu sau nu răspund.

Sunt mulţumiţi de activitatea liderului PNL în fruntea executivului într-un procent mai mare decât media: votanţii PNL şi USR, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare, angajaţii din sectorul privat.

Se declară nemulţumiţi de activitatea lui Ilie Bolojan într-o proporţie mai ridicată decât restul populaţiei: votanţii PSD şi AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural.

"Jumătate dintre români cred că prin poziţionările publice exprimate în această perioadă, preşedintele Nicuşor Dan a acţionat pentru a diminua neînţelegerile dintre partide şi liderii politici, iar o treime cred contrariul şi anume că a acţionat pentru a amplifica neînţelegerile dintre partide şi lideri politici. Votanţii AUR sunt cei mai ostili preşedintelui, în timp ce votanţii PSD, PNL şi USR apreciază, în ponderi relativ similare, eforturile de mediere ale preşedintelui. În ceea ce priveşte activitatea preşedintelui Nicuşor Dan, atrage atenţia procentul mai ridicat de alegători PSD (46%), PNL (55%), USR (48%) mulţumiţi de activitatea sa, respectiv procentul foarte mare de alegători AUR nemulţumiţi (95%). Polarizarea este diferită în cazul activităţii premierului Ilie Bolojan - de care se declară mulţumiţi 84% dintre votanţii PNL şi 78% dintre votanţii USR, în timp ce nemulţumiţi se declară 91% dintre votanţii PSD şi 95% dintre votanţii AUR", afirmă Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

