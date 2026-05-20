Mesaje de Sf. Constantin și Elena. Urări pentru cei care își serbează ziua onomastică

Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte an de an pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în data de 21 mai. Peste 1,7 milioane de români îşi serbează onomastica.

Cu această ocazie, milioane de români care poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora își sărbătoresc ziua onomastică și primesc mesaje, urări și felicitări din partea celor apropiați.

În fiecare an, românii caută cele mai frumoase mesaje de Sf. Constantin și Elena pentru familie, prieteni, colegi sau persoana iubită. Fie că aleg un mesaj emoționant, unul scurt pentru SMS sau o urare specială pentru rețelele sociale, gândurile bune sunt nelipsite în această zi de sărbătoare.

Mesaje de Sf. Constantin și Elena pentru familie și prieteni

„La mulți ani de Sf. Constantin și Elena! Să ai parte de sănătate, liniște sufletească și multe bucurii alături de cei dragi!”

„Fie ca această zi specială să îți aducă fericire, iubire și împliniri în tot ceea ce faci. La mulți ani!”

„Îți doresc o zi onomastică minunată și un an plin de reușite, sănătate și momente frumoase!”

„La mulți ani cu sănătate și noroc! Să te bucuri de fiecare clipă și de oamenii care îți sunt aproape.”

„Fie ca Sfinții Constantin și Elena să te ocrotească și să îți lumineze drumul în viață.”

Urări scurte pentru SMS și Facebook

Mulți aleg să transmită urări rapide și elegante prin SMS, WhatsApp sau pe rețelele sociale. Iată câteva exemple populare:

„La mulți ani de Sf. Constantin și Elena!”

„Sănătate, fericire și multe împliniri!”

„O zi specială și un sincer La mulți ani!”

„Fie ca această sărbătoare să îți aducă numai bucurii!”

„La mulți ani tuturor celor care își serbează onomastica!”

Mesaje emoționante de Sf. Constantin și Elena

Pentru cei care vor să transmită un mesaj mai special, urările emoționante sunt printre cele mai apreciate în această perioadă.

„Cu ocazia zilei onomastice, îți doresc să ai parte de pace, iubire și succes în tot ceea ce îți propui.”

„Sărbătoarea numelui să îți aducă speranță, energie pozitivă și oameni frumoși aproape de sufletul tău.”

„La mulți ani! Fie ca fiecare zi să îți fie plină de lumină, sănătate și momente speciale.”

„Îți doresc ca această zi să fie începutul unui nou capitol plin de bucurii și realizări.”

Cine își sărbătorește ziua de nume pe 21 mai

De Sfinții Constantin și Elena își sărbătoresc ziua persoanele care poartă numele Constantin, Elena, Costel, Costin, Costică, Leana, Ilenuța, Nuți sau alte derivate ale acestor nume.

Sărbătoarea are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși, iar tradiția spune că în această zi este bine să le transmiți celor dragi gânduri bune, sănătate și urări de prosperitate.

