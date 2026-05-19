Care sunt preţurile la carburanţi pe 19 mai. Preţul la benzină standard a crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 19 mai 2026, preţul la benzină standard este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul la benzină standard este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină standard cu cinci bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,12 şi 9,28 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 9,6 şi 9,99 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 9,53 şi 9,69 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 10,3 şi 10,51 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Articolul continuă după reclamă

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 19 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,53 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,52 lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰