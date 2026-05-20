Southampton, eliminată din play-off-ul de promovare în Premier League din cauza unui scandal de spionaj

Southampton şi Hull City ar fi trebuit să joace sâmbătă, 23 mai, meci decisiv pentru promovarea în Premier League, dar oficialii Federaţiei Engleze de Fotbal au întors rezultatul confruntării dintre Southampton şi Middlesbrough la "masa verde".

Southampton a trecut de Middlesbrough, în semifinalele play-off-ului de promovare în Premier League, dar a fost eliminată la "masa verde"
Dacă Hull City a trecut de Millwall în semifinalele barajului de promovare, 0-0 acasă şi 2-0 în deplasare, Southampton s-a impus în dubla cu Middlesbrough, 0-0 în deplasare şi 2-1 acasă, după prelungiri.

Totuşi, cei de la Middlesbrough au depus o plângere împotriva rivalilor de la Southampton, pe care i-au acuzat de spionaj, după ce aceştia ar fi observat şi înregistrat, în mod ilegal, un antrenament al rivalilor.

S-a vorbit despre o "lovitură în esenţa integrităţii sportive şi a fair-play-ului", iar reprezentanţii Ligii Engleze au dat câştig de cauză celor de la Middlesbrough, care au primit dreptul de a juca împotriva lui Hull, pe 23 mai, în meciul decisiv pentru promovarea în Premier League.

Totuşi, decizia nu este una definitivă, iar cei de la Southampton mai au câteva ore la dispoziţie pentru a contesta măsura impusă.

Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
