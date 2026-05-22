Care sunt preţurile la carburanţi pe 22 mai. Preţul la benzină a crescut cu până la 8 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 22 mai 2026, preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu opt bani pe litru, la benzină standard, şi cu şase bani pe litru, la benzină premium. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,32 şi 9,38 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,8 şi 10,05 lei.

Pe de altă parte, preţul la motorină a scăzut cu cinci bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,53 şi 9,69 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,3 şi 10,51 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în jurul valorii de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 22 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Constanţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,18 lei şi litrul de motorină cu 9,5 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,21 lei şi litrul de motorină cu 9,53 lei.

