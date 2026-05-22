O decizie privind aderarea R. Moldova la UE ar putea fi luată în următoarele săptămâni. Anunţul Maiei Sandu

Maia Sandu a declarat la Forumul GLOBSEC de la Praga că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE şi speră ca o decizie formală în acest sens să fie luată în următoarele săptămâni. Preşedinta Republicii Moldova a afirmat că integrarea europeană reprezintă "o strategie de supravieţuire" în contextul războiului din Ucraina şi al presiunilor exercitate de Rusia asupra regiunii.

Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE, a declarat joi seara preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, în intervenţia sa în cadrul Forumului GLOBSEC de la Praga, exprimându-şi speranţa că o decizie formală în acest sens ar putea fi luată în următoarele săptămâni, relatează Moldpres.

Aderarea la familia europeană constituie o strategie de supravieţuire în contextul agresiunii Federaţiei Ruse în Ucraina, a subliniat Maia Sandu în discursul său la acest forum din capitala cehă, la care a participat la invitaţia preşedintelui Republicii Cehe, Petr Pavel.

Ea a respins scenariile pesimiste privind şansele Republicii Moldova de a deveni stat membru al Uniunii Europene şi a afirmat că autorităţile continuă reformele necesare pentru avansarea negocierilor de aderare.

"De ce să nu reuşească? Ne mişcăm foarte bine. În continuare realizăm reformele şi sperăm ca Uniunea Europeană şi statele membre să reuşească să ne ofere în continuare această posibilitate. Sunt aici ca să solicit în continuare sprijin pentru integrarea Republicii Moldova", a spus Maia Sandu.

În contextul războiului din Ucraina şi al tensiunilor regionale, preşedinta R.Moldova a avertizat asupra influenţei Rusiei şi a subliniat că integrarea europeană reprezintă o garanţie pentru menţinerea democraţiei şi securităţii Republicii Moldova.

"Integrarea europeană este, într-adevăr, strategia prin care putem supravieţui ca democraţie pe termen lung. Moldova şi-a consolidat rezilienţa. Am muncit mult. Dar este dificil pentru o ţară mică să reziste singură foarte mult timp", a declarat Maia Sandu, invocând presiunile exercitate de Federaţia Rusă nu doar asupra Chişinăului, ci şi a întregii regiuni.

Referindu-se la dosarul transnistrean, ea a spus că autorităţile moldovene continuă să caute soluţii paşnice, reiterând totodată că viitorul european al Republicii Moldova nu trebuie influenţat din exterior.

"Cred că decizia privind extinderea, privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova", a punctat preşedinta Maia Sandu.

În cadrul forumului, Maia Sandu a fost întrebată şi despre declaraţia sa anterioară privind un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. În acest sens, ea a afirmat că principalul obiectiv este menţinerea Republicii Moldova în spaţiul democratic şi european.

"Acest lucru nu este doar pentru a corecta o nedreptate istorică. Este mai ales pentru a avea siguranţă şi pentru a ne asigura că Moldova rămâne parte a lumii libere", a reiterat Maia Sandu.

Mesaje de susţinere pentru Republica Moldova au venit înainte de toate din partea preşedintelui ceh, Petr Pavel, care a apreciat progresele realizate de Chişinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

"Sper că este foarte real, deoarece un raport recent al UE a demonstrat că Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate ţările care aspiră la aderare", a declarat liderul ceh, referindu-se la posibilitatea începerii negocierilor de aderare chiar în luna iunie.

Petr Pavel a subliniat că Republica Moldova are deja o bază solidă pentru lansarea negocierilor cu Uniunea Europeană. "Aceasta este o bază bună pentru a începe procesul de aderare şi pentru a deschide primul capitol. Cred că acest lucru se va întâmpla în curând", a afirmat preşedintele Republicii Cehe.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, în prima zi a celei de-a 21-a ediţie a Forumului GLOBSEC, desfăşurată la Praga, sub egida Preşedintelui Cehiei, Petr Pavel. La acest forum, preconizat să dureze până sâmbătă, participă peste 1.800 de responsabili din aproape 80 de ţări. Unul dintre cele mai influente forumuri internaţionale din Europa Centrală şi de Est, GLOBSEC reuneşte şefi de stat, factori de decizie, lideri din mediul de afaceri şi experţi pentru a genera soluţii la cele mai presante provocări geopolitice ale momentului, notează Moldpres.

