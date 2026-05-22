La 41 de ani, Lewis Hamilton anunţă că "sunt pregătit să mai rămân o vreme aici, în Formula 1"

Britanicul Lewis Hamilton, unul dintre veteranii Campionatului Mondial de Formula 1, a lăsat să se înţeleagă că este pregătit să concureze şi în sezonul viitor.

Actualmente la Ferrari, grupare cu care a semnat la începutul anului trecut, Hamilton a avut un start mai degrabă modest în actualul sezon de Formula 1, lucru care i-a făcut pe mulţi să considere că britanicul s-ar putea retrage la finalul lui 2026.

Hamilton, care ocupă locul 5 în clasamentul general al piloţilor, dă însă asigurări că "încă mai am contract, aşa că totul îmi este clar 100%. Sunt în continuare concentrat, sunt în continuare motivat, iubesc în continuare din toată inima ceea ce fac şi voi mai rămâne aici o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea. Sunt mulţi care încearcă să mă convingă să mă retrag, dar eu nici măcar nu mă gândesc la asta. Deja mă gândesc la ce urmează şi îmi fac planuri pentru următorii cinci ani. Dar da, intenţionez să mai rămân aici încă o vreme".

Specialiştii susţin că mesajul lui Hamilton a lăsat să se înţeleagă că britanicul mai are contract cu Ferrari cel puţin şi pentru sezonul viitor, deşi a ajuns la 41 de ani.

Lewis Hamilton a fost de şapte ori campion mondial de Formula 1. A câştigat trei titluri sub emblema Mercedes-AMG Petronas F1 Team (2014, 2015, 2020), trei titluri sub emblema Mercedes-AMG Petronas Motorsport (2017, 2018, 2019) şi un titlu sub emblema Vodafone McLaren Mercedes (2008).

