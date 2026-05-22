Un nou obiectiv turistic în centrul Parisului. Pont Neuf, cel mai vechi pod din capitala Franţei s-a transformat într-o peşteră uriaşă. Deşi pare a fi din piatră este de fapt un uriaş balon din pânză. Şi este opera unui celebru artist stradal francez. 

de Cristi Popovici

la 22.05.2026 , 14:33
Cel mai vechi pod din centrul Parisului a fost transformat într-o peşteră uriaşă
Sub numele simplu - Peştera - atracţia oferă turiştilor experienţe similare unei caverne autentice, pe acorduri muzicale aparţinând Duft Punk, una dintre cele mai cunoscute trupe de muzică electronică din Franţa.

Acesta este omagiul adus de artistul francez JR instalației create de Christo și Jeanne-Claude în urmă cu 40 de ani. 

Imagini cu carierele din piatră folosite la construcţie clădirilor parisiene dau senzaţia unei reale aventuri pe sub pământ. Instalaţia este desfăşurată pe cei 120 de metri ai podului şi se înalţă la 18 metri deasupra Sennei. Poate fi vizitată până la sfârşitul lunii iunie iar accesul este gratuit pentru toată lumea. 

Între iluzii optice, structuri gonflabile și jocuri de lumini, arta promite o experiență spectaculoasă, dezvăluită între 6 și 28 iunie 2026, invitând vizitatorii să traverseze o fisură minerală efemerală în inima capitalei, notează Sortir a Paris

Cristi Popovici

Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

