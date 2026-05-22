Românii care au lucrat în SUA vor putea beneficia de pensie din ambele state. De când intră în vigoare acordul

Românii care au lucrat atât în ţară, cât şi în Statele Unite, dar şi americanii care au muncit în România, vor putea lua pensie din ambele state. Fiecare stat va achita partea aferentă perioadei lucrate pe teritoriul său, în baza Acordului dintre România şi SUA, care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026, potrivit News.ro.

Ministerul Muncii a informat, vineri, că Acordul în domeniul securităţii sociale dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2023, precum şi Aranjamentul său administrativ de aplicare intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2026, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor interne necesare.

"Noul cadru juridic permite persoanelor care au desfăşurat activităţi profesionale în România şi Statele Unite ale Americii să îşi valorifice perioadele de asigurare pentru pensie pe principiul totalizării, fiecare stat acordând partea de pensie corespunzătoare perioadelor lucrate pe teritoriul său", precizează sursa citată.

Potrivit sursei citate, intrarea în vigoare a Acordului şi a Aranjamentului administrativ reprezintă rezultatul unui proces bilateral desfăşurat în spiritul reciprocităţii şi al egalităţii de tratament, pentru consolidarea protecţiei sociale a persoanelor care sunt sau au fost asigurate în sistemele de securitate socială ale unuia sau ambelor state.

Cum vor fi calculate pensiile pentru românii care au muncit în ambele state

Acordul se aplică sistemului public de pensii din România şi programului federal american de asigurare pentru bătrâneţe, urmaşi şi dizabilitate. De prevederile sale beneficiază persoanele care sunt sau au fost asigurate într-unul sau în ambele state, precum şi persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea, precizează sursa citată.

Principalele beneficii ale Acordului vizează cumularea perioadelor de asigurare pentru obţinerea pensiei în baza activităţii desfăşurate în România şi SUA, evitarea dublei contribuţii la sistemele de asigurări sociale pentru aceeaşi perioadă de activitate, protejarea drepturilor de pensie pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul celuilalt stat şi simplificarea procedurilor administrative pentru lucrători, angajatori şi pensionari.

"Intrarea în vigoare a Acordului contribuie la consolidarea relaţiei bilaterale româno‑americane şi a protecţiei sociale pentru persoanele care şi‑au desfăşurat activitatea profesională în cele două state", mai arată sursa citată.

