Cu preţuri tot mai mari la alimente şi facturi, românii îşi schimbă rapid obiceiurile de consum. Coşul de cumpărături se gândeşte la volum, nu la bucată. E noua formulă de supraviețuire la raft. În baxuri şi pachete XXL din acelaşi produs pentru a obţine reduceri.

Radu este ambulanțier. Într-o perioadă în care fiecare leu se simte, și-a schimbat și el traseul la cumpărături. În loc de supermarketul de la colț, merge în magazine de tip cash & carry.

"De-ale casei și de-ale gurii. De mâncare, mai mult. Se duce undeva la 20% economia. În loc să cheltuiesc o mie de lei, vin undeva la 800 de lei. Se simte. Fiecare bănuț contează. Este un mod de a economisi", a mărturisit Radu.

Cumpără de toate, de toate, în cantități mai mari. Și alimente, dar și produse pentru casă.

Este mai avantajos așa decât în cantități mici. Undeva la 4 kg, cam 34 de lei pe kg. Produsul este premium, dar e mai avantajos să-l iei en-gross.

"Dacă iei 6 bucăți, prețul scade. Cu 600 de lei, în urmă cu vreo 3 ani, era coșul ăsta cu vârf", a spus Radu.

Pentru economie, tot mai mulți români merg pe același principiu: cumpărături în volum. Detergenți, hârtie igienică, apă, ulei, conserve sau congelate, toate intră în coș la pachet XXL.

Prețurile scad pe măsură ce cumperi mai multe bucăți. Iar la unele produse, diferența chiar se vede. La detergent, dacă luăm o singură sticlă, prețul e de 112 lei. Dacă luăm 3 bucăți, prețul scade până la 76 de lei.

"Clienții care vin în magazinele noastre găsesc prețuri în cascadă, la toate categoriile de produse. La un număr de peste 5 mii de produse, mai mult înseamnă mai ieftin. Reduceri de 20, 30, chiar 40% la bucată, în cazul în care optează să cumpere cantități mai mari. În funcție de sezonalitate, observăm creșteri ale volumelor de vânzări, pe anumite tipuri de produse", a precizat Anca Giannousis, director comunicare retailer.

Un coș cu produse, cumpărat dintr-un astfel de magazin, ajunge la 450 de lei: fasole galbenă, fructe congelate, apă, conserve și detergent. Într-un supermarket obișnuit, același coș urcă spre 580 de lei.

"În perioade în care veniturile disponibile se reduc, avem o atenție sporită la prețul pe care îl plătim pentru produsele pe care le consumăm. Se vede o trecere de la un comportament de consum unde oamenii merg și cumpără produse la preț mai mare doar când au nevoie, de la magazine care sunt în apropiere, trecem la un comportament unde se cumpără în bloc, în pachete mai mari, de la magazine mai îndepărtate, cu prețuri mai mici per bucată", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie.

Românii își schimbă și ritmul de consum. Potrivit celor mai recente date, vinerea este ziua cu cele mai mari cumpărături, sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail, iar marțea, miercurea și joia apar cele mai mari bonuri medii la produsele premium.

