Începe înscrierea la creşă şi grădiniţă 2026. Acte necesare şi unde se depun

Părinții care vor să își înscrie copiii la creșă sau grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 trebuie să știe că Ministerul Educației a publicat calendarul oficial al înscrierilor. Procesul include mai multe etape, iar dosarele pot fi depuse atât fizic, cât și online, în funcție de regulile stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Potrivit calendarului oficial, prima etapă este cea a reînscrierilor, destinată copiilor care frecventează deja unitatea de învățământ și vor continua și în anul următor. Aceasta se desfășoară în perioada 18-22 mai 2026.

Acte necesare pentru înscrierea la creşă şi grădiniţă în 2026

Lista documentelor poate varia ușor de la o unitate la alta, însă în general părinții trebuie să pregătească următoarele acte:

cererea-tip de înscriere;

copie după certificatul de naștere al copilului;

copii după actele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali;

adeverințe de salariat pentru părinți, dacă sunt solicitate;

documente care atestă domiciliul;

certificat de căsătorie sau alte documente privind situația familială, dacă este cazul;

acte medicale și avize epidemiologice, solicitate înainte de începerea cursurilor.

În anumite localități sau sectoare din București, înscrierea se poate face prin platforme online dedicate, unde documentele trebuie încărcate în format PDF sau imagine.

Unde se depune dosarul

Dosarele se depun:

la sediul creșei sau grădiniței alese ca primă opțiune;

online, pe platformele puse la dispoziție de unele inspectorate sau administrații locale;

prin e-mail, acolo unde unitățile permit această procedură.

Părinții sunt sfătuiți să urmărească site-urile inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ pentru programul exact, criteriile de departajare și eventualele documente suplimentare solicitate.

Ce copii pot fi înscrişi la creşă şi grădiniţă în 2026

Conform Ministerului Educației:

la creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani;

la grădiniță pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani.

Părinții pot trece în cererea-tip până la trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Autoritățile subliniază că înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice prevăzute în metodologie. Ordinea depunerii dosarului sau numărul de înregistrare nu reprezintă criterii de departajare.

Cum se face departajarea copiilor

În cazul în care numărul cererilor depășește numărul de locuri disponibile, unitățile de învățământ aplică criterii generale și criterii specifice de departajare.

Printre criteriile frecvent utilizate se numără:

apropierea domiciliului de unitatea de învățământ;

existența unui frate sau a unei surori deja înscrise în aceeași unitate;

situația familială sau socială;

statutul profesional al părinților.

