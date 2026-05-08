Care sunt preţurile la carburanţi pe 8 mai. Au scăzut cu 7 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 8 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o scădere a preţurilor cu şapte bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,12 şi 9,22 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,6 şi 9,87 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,82 şi 9,92 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,6 şi 10,74 lei.

Pe de altă parte, trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL este în uşoară creştere, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste undeva la 4,35 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 8 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,69 lei şi litrul de motorină cu 9,27 lei.

La nivel de mari oraşe există companii din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi sau Constanţa unde litrul de benzină se vinde cu 9,12 lei şi litrul de motorină cu 9,82 lei.

