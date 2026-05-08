Criza politică se adânceşte. Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, ieri, cu liderii Coalitiei destrămate, dar nu prea are motive de optimism. Am rămas, practic, în acelasi blocaj după ce PSD s-a aliat cu AUR si a demolat Guvernul Bolojan. Care ar fi soluţia de compromis? E aproape imposibil de spus în acest moment, mai degrabă pare că vom avea o criză politică prelungită, asta daca nu cumva preşedintele Nicusor Dan nu va veni cu o soluţie miraculoasă.

După discuțiile purtate de președintele Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare, pentru că deja îi putem spune așa, e vorba despre o coaliție destrămată pe care șeful statului încearcă cumva să o refacă prin aceste discuții.

Se conturează mai degrabă varianta unui guvern minoritar decât varianta refacerii coaliției pro-europene, așa cum și-ar dori președintele Nicușor Dan, dar și liderii Partidului Social Democrat. Un guvern minoritar care să fie asumat de unul dintre cele două partide, Partidul Național Liberal sau Partidul Social Democrat.

Bloc unit între PNL şi USR în Parlamentul României

Pentru că toate sursele politice și toate informațiile pe care le avem în acest moment arată că nu prea mai e cale de un armistițiu între cele două partide de vreme ce aseară, după discuția purtată la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că PNL și USR vor forma un bloc unit în Parlamentul României, iar cele două partide urmează ca în perioada următoare să-și coordoneze pașii, practic să-și sincronizeze deciziile și pozițiile în această criză politică, atât în Parlamentul României cât și în Guvernul interimar, dar mai ales în negocierile purtate la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, acolo unde practic PNL și USR vor merge cu o poziție comună în momentul în care șeful statului va declanșa și consultările oficiale cu partidele politice.

Spunea Ilie Bolojan că este răspunsul pe care PNL și USR îl dau după alianța pe care social-democraţii au făcut-o cu partidele de extremă-dreapta în Parlament pentru a demite guvernul prin moțiune de cenzură. Iar din moment ce o cale de compromis între PNL și PSD nu mai există în acest moment, se conturează, așa cum spuneam, două variante. Fie varianta unui guvern minoritar care să fie condus tot de Ilie Bolojan și care să conțină formula PNL-USR-UDMR, fie varianta unui guvern minoritar condus eventual de liderul PSD, Sorin Grindeanu, un guvern care ar fi în formula PSD-UDMR, cu sau fără sprijinul minorităților naționale.

De pildă liderul PNL, Ciprian Ciucu, spunea aseară că se poate ajunge la o soluție de compromis cu președintele României, astfel încât unul dintre cele două partide PSD și PNL să-și asume formarea unui guvern minoritar, iar celălalt partid să treacă în opoziție, dar să susțină la votul din Parlament investirea unui astfel de cabinet într-o formulă minoritar.

Marius Gîrlaşiu

