Nici românii care reuşesc să pună bani deoparte, nu dorm chiar liniştiţi. Deprecierea leului le-a redus şi lor economiile. Aşa că tot mai mulţi caută soluţii sigure: cumpără euro sau deschid depozite la bănci. Care sunt cele mai rentabile metode de a ne ţine economiile, aflăm din materialul următor.

După o ascensiune istorică moneda euro a luat astăzi o mică pauză, a rămas la 5,26 de lei, un nivel oricum record. Speriaţi că micile lor economii îşi pierd valoarea tot mai multi romani s au indreptat in ultimele zile spre casele de schimb valutar. "În ultimele zile, 30-40% mai multe tranzacţii, cele mai multe au fost ieri. Impulsiv anumiţi clienţi au venit să-şi transforme economiile în alte valute. Clienţi care schimbă câteva sute de euro, până la clienţi care au venit cu câteva zeci de mii de euro", a declarat Victor Dima, manager trezorerie.

Diferențele la cursul valutar dintre bănci şi casele de schimb pot fi destul de mari. Şi de 10-12 bani. La unele bănci, euro se vinde cu 5 lei şi 37 de bani. La casele de schimb valutar, găsim la 5 lei şi 26 de bani. Asta înseamnă că la 15.000 de lei, suma medie pe care o economisesc românii potrivit datelor BNR, diferenţa este de 68 de euro. Şi un pont pentru cei care au mai multi bani la saltea: la sume mai mari, putem să negociem cursul. "Până şi la o mie de euro, putem să oferim un curs mai bun. Cu cât suma creşte, există, cu atât există posibilitatea ca preţul să fie mai avantajos", a declarat Victor Dima, manager trezorerie.

Sunt şi bănci care între anumite ore le vând clienţilor euro la cursul oficial. "Pentru clienţii care încasează veniturile la noi, avem un curs avantajos în aplicaţie", a declarat Vlad Huţuleac, director excutiv linie persoane fizice bancă. Din cauza instabilitatii monedei nationale, tot mai multi romani se orienteaza si spre depozitele in valută. "În zona de euro, sunt clienţii care vor să se protejeze asupra unui potenţial risc valutar. Pentru clienţii care aduc bani noi, dobânda este de 6%. Pentru euro, pt un depozit pe un an, dobânda e de 1,8%", a declarat Vlad Huţuleac, director excutiv linie persoane fizice bancă.

E greşit să ne punem acum toate economiile în euro, atrag atenţia economiştii. "Mare lucru nu faci. De ce ai sta pe euro? Decât dacă ai nevoie de protecţie. Este o mare greşeală. Stai pe leu. Nu spun sută la sută", a declarat Adrian Mitroi, profesor de economie. Cum ar trebui să procedăm? "Sunt banii de siguranţă? Lei sunt atunci. Ce te interesează? Riscul de lichiditate. Îţi faci un depozit la trei luni, luna viitoare încă unul la trei luni, luna viitoare încă unul la trei luni, aşa încât în fiecare lună ai un depozit la trei luni cu o dobândă un pic mai bună, care ajunge la scadenţă. Ăştia sunt banii de siguranţă şi de confortul familiei", a declarat Adrian Mitroi, analist economic.

Cererea mare de euro pune presiune pe curs, avertizează specialiştii. BNR a cheltuit deja 2,2 miliarde de euro pentru a ţine sub control cursul. "Situatia prin care trecem încercăm să gestionăm la banca nationala cu toate resursele si armele pe care le avem a dispozitie", a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Păstrarea banilor la saltea este cea mai păguboasă soluţie de economisire, spun specialiştii, din cauza inflaţiei.

