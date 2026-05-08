Turismul românesc, afectat de reducerea voucherelor de vacanţă. Rezervările last-minute, speranţa agenţiilor

Turismul românesc resimte deja efectele reducerii valorii voucherelor de vacanţă. Potrivit ANAT, volumul decontărilor s-a înjumătăţit în primul trimestru din 2026, iar agenţiile observă o scădere a rezervărilor făcute în avans pentru vacanţele în România. Reprezentanţii industriei avertizează că diminuarea bugetelor disponibile pentru concedii afectează direct apetitul românilor pentru călătorii interne.

"În primul trimestru al anului 2026, volumul decontărilor s-a redus la jumătate, aşa cum era anticipat. În acelaşi timp, numărul voucherelor de vacanţă emise s-a menţinut la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025, însă modificarea valorii acestora începe deja să producă efecte vizibile. Odată cu introducerea plafonului de 800 de lei pentru angajaţi, eliminarea voucherelor cu valori mai ridicate din piaţă conduce, în mod natural, la diminuarea bugetelor alocate vacanţelor. În consecinţă, nu doar că numărul beneficiarilor este mai mic, ci şi sumele disponibile pentru călătorii s-au redus, ceea ce afectează apetitul pentru vacanţele în România. Primele efecte se observă deja prin scăderea rezervărilor realizate în avans, iar un posibil reviriment generat de vânzările last-minute va putea fi analizat doar după încheierea sezonului concediilor, cel mai probabil în iulie sau august 2026", a declarat vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican, citat într-un comunicat al Asociaţiei.

Conform Agerpres, în ansamblu, turismul românesc a înregistrat mai degrabă o evoluţie lentă, fiind marcat de absenţa unei strategii coerente şi aplicate la nivel naţional.

"Întârzierea distribuirii voucherelor de vacanţă, corelată cu diminuarea valorii acestora, a afectat semnificativ cererea internă în primul trimestru din 2026. La acestea se adaugă o promovare care are încă nevoie de mai multă coerenţă şi consistenţă, pentru a pune mai bine în valoare potenţialul turismului intern. Cu toate acestea, interesul turiştilor pentru România rămâne ridicat, iar în anumite segmente precum litoralul şi Delta Dunării, se observă semne de revenire, susţinute mai ales de factori externi şi de schimbările de comportament ale consumatorilor", se menţionează în comunicat.

