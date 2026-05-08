Vremea de mâine 9 mai. Furtunile lovesc din nou România. Sunt anunţate ploi torenţiale şi vijelii
Vremea se strică în mare parte din ţară, iar temperaturile vor scădea în următoarele ore. Meteorologii anunţă ploi torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni, inclusiv la munte şi pe litoral. În unele zone, cantităţile de apă pot depăşi 40 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile căderi de grindină.
Vremea la noapte
La noapte, vor fi înnorări temporar accentuate și averse în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local în Moldova și în jumătatea de sud a Transilvaniei și izolat în Banat. Pe arii restrânse, în regiunile sudice, ploile vor avea și caracter torențial, se vor acumula cantități de apă în general de 15-25 l/mp și vor fi posibile descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. Pe arii restrânse va fi ceață.
Vremea de mâine 9 mai în ţară
Vremea va fi instabilă și se va răci în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse ziua în sud-vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii mai restrânse în rest, iar noaptea cu precădere în jumătatea de est a teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe alocuri de peste 40 l/mp. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor, iar în a doua parte a intervalului și pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. Dimineața, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.
Vremea de mâine 9 mai în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea se va răci. Temporar vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 12-13 grade.
La Cluj, vremea va fi mai rece, cu temperaturi maxime de 16 grade. Ploaia este așteptată să se intensifice, cu precipitații de 3 mm.
Vremea de mâine 9 mai la mare
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și noaptea, vor fi averse în general slabe și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar cele minime se vor încadra între 11 și 13 grade. Trecător va fi ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 12-14 grade.
Vremea de mâine 9 mai la munte
Vremea va fi instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe alocuri de peste 40 l/mp. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele din intervalul anterior.
