În plină expansiune a inteligenței artificiale, tot mai mulți oameni îşi schimbă meseria şi se îndreaptă spre domenii în care tehnologia nu îi poate înlocui: electricieni, instalatori sau muncitori calificați. În plus, meseriaşii sunt la mare căutare, iar companiile se luptă pentru ei şi oferă salariile care se apropie de venturile angajaţilor cu studii superioare.

La 28 de ani, Denis Nuică se recalifică. Urmează un curs pentru electricieni ca să nu aibă surpriza să îl lase inteligenţa artificială fără loc de muncă.

"Am terminat Energetica și nu am profesat niciodată în domeniu. Am făcut consultanță, am lucrat în străinătate", a spus Denis Nuică, cursant.

Electricienii pot fi siguri că automatizarea și inteligența artificială nu le va lua locul. Meseria lor înseamnă atenţie la detalii şi adaptare la schimbările de situaţie, lucruri greu de replicat de tehnologie. În același timp, criza de personal calificat este tot mai mare.

"Clar găsești și în domeniul privat, și în cel public, în funcție de ce vrei să faci. Ceva foarte căutat e partea de măsurători. În România, venind partea de obligativitate pe măsurători, asta e ceva ce ai putea să faci în urma cursului ăsta. Clar electrician în construcții... vedem dezvoltări peste dezvoltări. Cred că asta ar fi o direcție bună", a mai spus Denis Nuică.

Salariile pentru electricieni încep de la 5.000 de lei și cresc semnificativ în funcție de experiență și specializare. Mulți lucrează pe cont propriu sau își deschid firme de prestări servicii.

"Foarte mulți oameni vor să facă reconversie profesională și ce am observat noi aici, în laborator, este că IT-iștii își doresc foarte mult să facă treaba asta. Se pare că AI-ul le cam fură din meserie și vin la cursul de electricieni în construcții", a declarat Georgiana Soca, fondator Asociația ROElectric.

Pe lângă partea teoretică, învaţă să realizeze instalaţii electrice de la zero.

"După obținerea certificatului de specializare, ei pot să lucreze ca electricieni în construcții, se pot angaja de a doua zi, pot să se autorizeze ANRE după ce obțin experiența minimă de 3 ani", a mai spus Georgiana Soca.

O platformă de recrutare oferă aproape 500 de posturi pentru electricieni în toată ţara, iar câteva sute sunt listate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Angajatorii sunt mereu în căutarea meseriaşilor, dar găsesc greu candidați.

"Sunt meserii extrem de căutate în acest moment. Nu doar în acest moment, în ultimii ani și vor fi și de acum încolo, pentru că vorbim de meserii care nu pot fi înlocuite, substituite de inteligență artificială, iar cererea pentru electricieni este una foarte mare, atât pe piața locală, cât și în străinătate", a explicat Ana Călugăru, reprezentant platformă de joburi.

Meserii tehnice și calificate - instalator, electrician, constructor, mecanic auto - vor fi printre cele mai greu de inlocuit de inteligenta artificiala.

Georgiana Pocol

