O premieră care ne va lumina chipurile acum: 5.000 de familii vor primi curent electric gratuit în anumite intervale orare. Este deocamdată oferta unui furnizor de pe piaţă. Specialiştii cred însă că şi alte mari companii vor lansa astfel de pachete pentru că producem tot mai multă energie verde.

Clienţii unui mare furnizor de energie vor plăti doar tarifele de retea. Energia va fi gratis în anumite intervale. 5.000 de clienţi vor beneficia de lumină gratis în weekend între orele 10:00 și 16:00, dar si în anumite intervale orare din timpul saptamanii, ce vor fi anunţate cu cel puţin 12 ore înainte. Este vorba despre familii care au un consum de 300 de kilowati lunar si au montate deja contoare inteligente. Curentul va veni din producţia de fotovoltaice şi va fi gratuit in limita a 70 de ore pe perioada verii.

În acest moment, doar 37% dintre consumatori au instalate contoare inteligente care trimit singure indexul. "Este de dorit dacă ne gândim la factură şi la costuri la energia electrică ca în acel interval să folosim consumatorii mari - maşina de spălat rufe, maşina de spălat vase, uscătorul de rufe, aerul condiţionat, să încărcăm maşinile electrice. sunt multiple utilizări pe care le putem face în funcţie de cât consumă consumatorii din casă", a declarat Ionuţ Polexe, director de marketing. De exemplu, maşina de spălat vase consumă la un ciclu de spălare în jur de 1,5 kilowati. Dacă este folosită de 20 de ori pe lună, înseamnă un consum 30 de kwh. In programul energie electrică gratuită, tariful ar fi de 50 de bani în loc de 1,3 lei cat este în medie in contracte. Adică un cost de 15 lei faţă de 39.

Comisia Europeană a recomandat în repetate rânduri trecerea la tarife orare dinamice pentru a reduce preţul energiei pentru consumatori. "Acum odată cu energia verde pe care o vedem din ce în ce mai des în sistem în orele de zi, asta înseamnă că preţurile sunt din ce în ce mai mici pe bursă. Şi atunci comportamentul va fi probabil la majoritatea furnizorilor să îşi adapteze ofertele, să vină cu oferte cât mai dinamice", a declarat Adi Vintilă, expert în energie.

"Sunt foarte mulţi consumatori care ori că stau acasă, ori pensionari, ori lucrând de acasă, că au aparatură electrocasnică care poate fi programată. Orice furnizor de energie ar putea să beneficieze de pe urma acestui program fiindcă în general producţia este excedentară pe timpul zilei sunt preţuri negative, exportăm pe bani foarte puţini", a declarat Corina Murafa, specialist în energie. România va rămâne fără energie nucleară pentru aproape trei săptămâni. Ambele reactoare de la Cernavodă vor fi oprite simultan din cauza unor probleme tehnice suprapuse peste o oprire programată.

