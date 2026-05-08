Mulţi români vor să ştie cum pot trece o casă pe numele copiilor şi ce acte sunt necesare pentru această procedură. Există mai multe modalităţi prin care proprietatea poate fi transmisă legal, însă fiecare variantă implică reguli şi costuri diferite.

Cum pot părinţii să treacă o casă pe numele copiilor. Transmiterea proprietăţii

Transmiterea unei proprietăţi către copii este una dintre cele mai frecvente proceduri notariale din România. Părinţii pot alege să transfere casa în timpul vieţii sau după deces, prin diferite acte prevăzute de lege.

Metode prin care părinţii pot transmite proprietatea unei case către copii

Părinţii care vor să lase locuinţa copiilor înainte de succesiune au la dispoziţie mai multe opţiuni legale pentru transmiterea proprietăţii. De la donaţie până la testament, fiecare procedură are avantaje şi dezavantaje care trebuie analizate atent.

Ce se întâmplă dacă există mai mulţi fraţi

În situaţia în care într-o familie există mai mulţi copii, transmiterea proprietăţii poate deveni mai complicată. Specialiştii spun că una dintre cele mai frecvente surse de conflict apare atunci când un singur copil primeşte casa prin donaţie sau testament.

Potrivit legislaţiei din România, copiii sunt moştenitori rezervatari, ceea ce înseamnă că au dreptul la o parte din moştenire. Din acest motiv, anumite acte pot fi contestate în instanţă dacă ceilalţi moştenitori consideră că le-au fost încălcate drepturile.

În cazul donaţiei făcute către unul dintre copii, valoarea bunului poate fi luată în calcul la împărţirea moştenirii după decesul părinţilor. Procedura poartă denumirea de „raport al donaţiei” şi are rolul de a asigura echitatea între moştenitori.

Specialiştii recomandă ca părinţii să discute deschis cu toţi copiii înainte de transmiterea proprietăţii şi să consulte un notar pentru alegerea celei mai potrivite variante juridice.

Cum poate fi transmisă legal o casă către copii

Părinţii care vor să treacă o casă pe numele copiilor au la dispoziţie mai multe variante legale. Cele mai utilizate metode sunt donaţia, contractul de vânzare-cumpărare, testamentul şi moştenirea.

Fiecare procedură are implicaţii juridice şi fiscale diferite, iar alegerea celei mai potrivite variante depinde de situaţia familiei şi de obiectivele proprietarului.

Donaţia, una dintre cele mai rapide variante

Una dintre cele mai frecvente metode prin care părinţii transmit proprietatea către copii este contractul de donaţie. Procedura se face la notar şi presupune transferul gratuit al imobilului.

În cazul donaţiei între rude apropiate, taxele sunt mai reduse decât în alte situaţii. Totuşi, actul poate include anumite clauze, precum dreptul de uzufruct viager, care permite părinţilor să locuiască în continuare în imobil chiar dacă proprietatea a fost trecută pe numele copilului.

Specialiştii recomandă analizarea atentă a clauzelor înainte de semnarea contractului, deoarece donaţia poate crea dispute între moştenitori în anumite situaţii.

Transmiterea prin moştenire

O altă variantă este transmiterea proprietăţii prin moştenire, după decesul proprietarului. În acest caz, copiii devin proprietari în urma procedurii de succesiune.

Succesiunea se face la notar şi presupune prezentarea mai multor documente, printre care certificatul de deces, actele de proprietate şi documentele de stare civilă ale moştenitorilor.

Dacă succesiunea este deschisă în termen de doi ani de la deces, anumite taxe notariale pot fi reduse. După această perioadă pot apărea costuri suplimentare.

Testamentul, soluţia prin care proprietarul îşi exprimă dorinţa

Părinţii pot alege şi varianta testamentului, prin care stabilesc cine va primi locuinţa după deces. Testamentul poate fi autentificat la notar şi poate fi modificat de proprietar pe parcursul vieţii.

Specialiştii atrag atenţia că testamentul nu elimină automat drepturile moştenitorilor rezervatari prevăzuţi de lege. Din acest motiv, în anumite cazuri pot apărea litigii între moştenitori.

Vânzarea-cumpărarea între părinţi şi copii

Există şi varianta transferului proprietăţii prin contract de vânzare-cumpărare. Procedura presupune plata unui preţ stabilit între părţi şi autentificarea actelor la notar.

În unele situaţii, această variantă este folosită pentru a evita eventuale dispute ulterioare între moştenitori. Totuşi, tranzacţia trebuie să respecte toate condiţiile legale şi fiscale.

Ce acte sunt necesare pentru transferul proprietăţii

În general, pentru transmiterea unei case sunt necesare:

actul de proprietate al imobilului;

actele de identitate ale părţilor;

extrasul de carte funciară;

certificatul fiscal;

documentaţia cadastrală;

certificate de stare civilă, în anumite cazuri.

Documentele necesare pot diferi în funcţie de tipul procedurii alese.

