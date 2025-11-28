Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 28 noiembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 5 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 28 noiembrie 2025, preţurile la benzină şi la motorină sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină cu cinci bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,85 şi 7,98 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,27 şi 8,55 lei.
De asemenea, preţul pentru un litru de benzină a scăzut cu până la patru bani. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,48 şi 7,61 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,07 şi 8,33 lei.
Preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în jurul valorii de 3,7 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰