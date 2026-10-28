Să găsești un apartament în București sau lângă Capitală devine tot mai dificil de găsit, iar apoi de cumpărat. Specialiștii avertizează că inclusiv zonele spre care cumpărătorii se îndreptau pentru locuințe mai ieftine au ajuns la prețuri greu de imaginat în ultimii ani. Unele proprietăți pot ajunge chiar la 200.000-300.000 de euro sau mai mult.

Cartierul de lângă București unde proprietățile au ajuns la 300.000 €. Mulți îl alegeau pentru prețurile mici - Shutterstock / Profimedia

Diferențele dintre nordul Capitalei și cartierele considerate în mod tradițional mai accesibile au început să fie tot mai greu de descoperit pentru cei care vor să își cumpere o locuință. Apartamentele scumpe nu mai sunt întâlnite doar în zonele exclusiviste, iar proiectele rezidențiale noi au schimbat radical piața în cartiere precum Titan, Drumul Taberei sau în sudul Bucureștiului.

Un apartament nou, cu o terasă generoasă, parcare subterană și finisaje premium poate ajunge să coste acum mai mult decât o locuință veche aflată într-o zonă considerată exclusivistă.

Proprietăți de până la 300.000 de euro

Unul dintre exemple este Popești-Leordeni. Localitatea de lângă București a fost ani la rând una dintre principalele alternative, pe lângă Militari Residence, pentru cei care voiau să cumpere o locuință la un preț mai mic decât în Capitală.

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Dezvoltarea imobiliară accelerată a schimbat însă mult piața. Consultantul imobiliar Alexandru Ispir spune că acolo există inclusiv proprietăți premium și penthouse-uri ale căror prețuri pot depăși 200.000-300.000 de euro.

Sumele nu sunt reprezentative pentru orice apartament din Popești-Leordeni, însă arată cât de diversă a devenit oferta într-o zonă asociată mult timp cu apartamente accesibile, mult mai ieftine decât în sectoarele centrale ale Bucureștiului.

Prețurile au crescut și în cartierele Bucureștiului către care se îndreptau cumpărătorii cu bugete mai mici. Pentru un apartament cu două camere, prețurile ajung frecvent la aproximativ 120.000-130.000 de euro în Titan, potrivit consultantului. Și în Rahova, nivelul este de aproximativ 90.000-100.000 de euro pentru o locuință.

În cazul apartamentelor noi cu trei sau patru camere din Titan, prețurile pot ajunge la câteva sute de mii de euro, în funcție de proiect, suprafață și facilități.

De ce s-au scumpit cartierele considerate cândva accesibile

Prețul nu mai este dictat doar de numele cartierului. Cumpărătorii se uită la anul construcției, la calitatea clădirii, compartimentare, eficiența energetică, locurile de parcare și facilitățile oferite de ansamblul rezidențial.

Un rol important îl are și infrastructura. Accesul rapid la metrou, dezvoltarea rețelelor rutiere și apropierea de școli, grădinițe, parcuri sau centre comerciale pot crește atractivitatea unei zone și, implicit, prețurile proprietăților, mai ales pentru cumpărătorii care și-au întemeiat o familie sau urmează, spre deosebire de tineri.

Theodor Pallady și Drumul Taberei sunt două exemple în care îmbunătățirea accesibilității a contribuit la creșterea interesului pentru locuințe. Există însă și un risc pentru cumpărători: unele prețuri pot include doar promisiuni privind proiecte de infrastructură care nu sunt încă finalizate și care ar putea întârzia.

Cât au ajuns chiriile în București

Nici cei care nu vor să cumpere o locuință nu scapă de prețurile ridicate. Pentru un apartament cu două camere, chiriile indicate orientativ de consultant ajung la 400-500 de euro pe lună în Popești-Leordeni și 400-550 de euro în Rahova.

În Titan și Drumul Taberei, un apartament cu două camere poate fi oferit spre închiriere cu 450-600 de euro pe lună.

Pentru trei camere, sumele pot urca la 550-700 de euro, în timp ce proprietățile din segmentul premium pot depăși 800-1.000 de euro lunar.

Prețurile cerute de proprietari nu trebuie însă confundate cu sumele la care se încheie efectiv tranzacțiile. Două apartamente aflate chiar în același cartier pot avea valori foarte diferite în funcție de clădire, poziție, suprafață și dotări.

Metroul și timpul pierdut în trafic sunt importante în alegerea locuinței

Pentru cumpărători, o adresă bună nu mai este suficientă când vine vorba de Capitală. Timpul petrecut zilnic în trafic a devenit un criteriu important atunci când este aleasă o locuință. Astfel, un apartament aflat într-o clădire bună, aproape de metrou, poate deveni mai atractiv decât o proprietate spectaculoasă într-un ansamblu la care accesul este dificil.

Aceeași schimbare se observă și în sens invers. Potrivit consultantului, există proprietari care își închiriază casele din Otopeni, Corbeanca sau Snagov și aleg să locuiască într-un apartament din București, în centru sau în estul orașului.

Unul dintre motive este traficul. Lucrările de infrastructură de pe DN1 au complicat deplasarea, iar pentru unii timpul câștigat zilnic începe să valoreze mai mult decât avantajele unei case situate în afara Capitalei.