MApN va cumpăra 4 radare mobile pentru supravegherea spaţiului aerian de la Thales. Valoarea contractului

Thales, gigantul francez din industria de apărare, și Ministerul Apărării Naționale au semnat un contract pentru furnizarea a patru sisteme radar mobile RDAAM, destinate supravegherii spațiului aerian și sprijinirii operațiunilor de apropiere și aterizare.

Contractul se ridică la aproximativ 326,5 milioane de lei, fără TVA, iar livrările vor fi realizate etapizat până în 2030, începând din 2028.

Francezii de la Thales au transmis într-un comunicat pentru Observator că sistemele radar vor asigura identificarea și urmărirea aeronavelor în timp real, precum și dirijarea lor în fazele de apropiere și aterizare, în condiții meteo dificile și într-un mediu electromagnetic ostil, 24 de ore din 24. Potrivit acestora, radarele vor crește flexibilitatea operațională a Forțelor Aeriene Române și vor consolida interoperabilitatea cu sistemele NATO de comandă și control.

"Noile sisteme radar vor contribui la modernizarea capacităților Forțelor Aeriene Române de control al traficului aerian, prin asigurarea identificării și urmăririi aeronavelor, precum și a dirijării acestora în fazele de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții meteorologice dificile și într-un mediu electromagnetic ostil. Sistemele vor putea fi utilizate atât pentru aeronave militare, cât și civile, pe timp de zi și de noapte, și vor permite transmiterea informațiilor către sistemele naționale sau NATO de comandă și control aerian. Caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locații alternative, reducând dependența de infrastructura fixă a bazelor aeriene și contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței operaționale", a transmis MApN într-un comunicat.

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Achiziția face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității de îndeplinire a misiunilor. "Contractul evidențiază dimensiunea industrială a cooperării româno-franceze în domeniul apărării. Compania THALES ROMÂNIA SRL, societate cu sediul în România și cu activități în domeniul tehnologiilor avansate, oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie", a anunţat Ministerul Apărării.

Conform MApN, specialiștii Thales România vor contribui, alături de partenerii locali, la instalarea, integrarea și asigurarea disponibilității sistemelor pe termen lung. "Această abordare reflectă obiectivul Ministerului Apărării Naționale ca investițiile în înzestrarea Armatei României să contribuie nu doar la creșterea capacității de apărare, ci și la susținerea activității economice, a locurilor de muncă înalt calificate și a industriei de apărare din România", a completat ministerul Apărării.

Thales a transmis că cele patru sisteme radar mobile (Ground Controlled Approach – GCA) vor furniza controlorilor de trafic aerian informații precise, în timp real, privind poziția aeronavelor în raport cu axul pistei și panta de coborâre. Acestea vor sprijini procedurile de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții de vizibilitate redusă, când reperele vizuale sunt limitate.

Astfel, potrivit celor de la Thales, personalul Forțelor Aeriene Române va putea gestiona în siguranță mișcările aeronavelor în medii operaționale solicitante, inclusiv în locații în care infrastructura fixă nu este disponibilă sau este insuficientă.

STAR NG este un radar primar de supraveghere în banda S, cu arhitectură scalabilă, conceput pentru controlul de apropiere. Acesta asigură o acoperire de până la 60 de mile marine și poate fi utilizat atât în aplicații civile, cât și militare, inclusiv în aeroporturi și baze aeriene, explică cei de la Thales.

În completarea acestuia, sistemul RSM NG/IFF de la Thales integrează într-un singur metasenzor trei tehnologii: Mode 5 NATO, sistem militar de identificare "prieten sau inamic" (IFF); Mode S, conform standardelor EUROCONTROL, pentru supravegherea secundară a traficului aerian civil; și ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast), pentru supravegherea dependentă automată prin difuziune. Această integrare permite identificarea aeronavelor în conformitate cu principalele standarde din domeniul apărării și al aviației civile.

"Suntem onorați de încrederea pe care Guvernul României o acordă Thales. Prin alegerea radarelor noastre mobile, cu utilizare atât în zona militară, cât și în cea civilă, România va putea conta pe robustețea și fiabilitatea soluțiilor noastre globale de control al traficului aerian militar, precum și pe angajamentul nostru de a-i sprijini eforturile de consolidare a securității spațiului aerian și a interoperabilității cu NATO", a transmis Lionel de Castellane, vicepreședinte al Thales.