Un şofer bulgar a lovit un pieton în Dolj şi a fugit de la locul accidentului. Victima a murit

Un cetățean bulgar a lovit un pieton în județul Dolj și a fugit de la locul accidentului. Românul accidentat a murit pe loc. Autoritățile din România au colaborat cu polițiștii din Bulgaria și au reușit să îl identifice pe bărbat, care s-a prezentat ulterior la sediul poliției din Calafat.

Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, a lovit un pieton vineri, în localitatea Cetate din județul Dolj, și a fugit de la locul accidentului. Românul accidentat a murit în urma impactului.

Victima era din județul Timiș, avea 69 de ani și a fost găsită zăcând pe șosea de trecători, care au alertat autoritățile. La sosirea echipajelor de intervenție, medicii i-au constatat decesul.

Cum l-au identificat polițiștii pe cetățeanul bulgar

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Au început căutările bărbatului care a comis crima și, în colaborare cu autoritățile din Bulgaria, au reușit să-l identifice pe șoferul mașinii. Bărbatul, un cetățean de origine bulgară, s-a prezentat la sediul poliției din Calafat, unde a fost pus sub arest pentru 24 de ore.

El este acum anchetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și urmează să fie dus la Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunerea de arestare preventivă.