O ursoaică alături de pui, surprinşi pe podul de peste autostrada A10, lângă Sebeş. Fugeau din calea maşinilor

O ursoaică şi puii acesteia au fost surprinşi pe carosabil, în judeţul Alba, pe un pod de peste autostrada A10, lângă Sebeş. Urşii se aflau pe benzile de circulaţie şi fugeau din calea maşinilor.

Imaginile au fost publicate de Ziarul Unirea, care le-a primit de la un cititor.

Potrivit sursei, imaginile au fost surprinse, sâmbătă dimineaţă, pe podul peste autostradă, în zona Lancrăm, pe direcţia spre Alba Iulia.

În imagini se observă mai multe exemplare de urs, care fug pe carosabil, chiar pe benzile de circulaţie.