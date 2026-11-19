Accidentul se plătește de două ori: şi la service, şi la RCA. Mulţi şoferi au constatat că poliţa de asigurare îi costă cu peste 50% mai mult chiar şi după o tamponare fără victime şi pagube mari. Iar autorităţile vin cu încă o veste rea. Tarifele vor continua să crească.

Mulţi şoferi se plâng că tariful RCA le-a fost majorat serios după un accident rutier uşor.

Un bărbat din Bucureşti, care a plătit anul trecut 2.014 lei, a achitat acum cu peste 1.000 de lei în plus după o tamponare fără urmări grave. Altul a primit o factură majorată cu peste 800 de lei.

Un şofer care produce un accident, chiar şi uşor, va plăti din start o poliţă mult mai scumpă. Tarifului majorat cu 21% în ultimul an, i se adaugă penalizarea pentru accident şi costul de risc, crescut şi el în urma incidentului. În plus, companiile de asigurare aplică mai multe criterii când stabilesc preţurile.

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"Teritorialitate, vechime, combustibil marcă. Vorbim de metropolele mari, unde incidenţa daunelor automat e mai mare. Fiecare asigurător e liber să-ţi calculeze tariful pe fiecare segment auto în parte", a explicat George Zaharescu, broker RCA.

Iar scumpirile vor continua.

"Vedem că rata inflaţiei e la un nivel mai ridicat. ţine de evoluţia preţurilor. Nu e vorba de un singur preţ care stă izolat. E parte dintr-un sistem întreg de preţuri", a spus Sorin Mititelu, vicepreşedintele ASF.

Asta înseamnă că tarifele ar putea creşte cu cel puţin 6% lunile următoare.