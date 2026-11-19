În județul Maramureș fabricile se deschid pe bandă rulantă. Cel puțin 9 fabrici noi urmează să se deschidă, acolo unde Consiliul Județean administrează o rețea de parcuri inteligente de specializare. Autoritățile au semnat, cel mai recent, un contract pentru construcția unei fabrici în domeniul construcțiilor, iar astfel de investiții se ridică la aproape 38 de milioane de euro, scrie Economica.net.

Patru companii au propus investiții în valoare totală de 16,1 milioane de euro în Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuș. Un proiect are contractul de finanțare semnat, iar potrivit autorităților, pentru celelalte trei au fost depuse cereri de finanțare, scrie Economica.net.

Primul pe listă este Softissue, care a semnat contractul de finanțare pentru o investiție de 5,5 milioane de euro în fabricarea produselor din beton pentru construcții. În acest caz, 45 de locuri de muncă vor fi create.

Firmele Sky Steel Parts, Steel DC și FQ BiomaxConstruct au depus și ele cereri de finanțare la ADR Nord-Vest. Proiectele lor însumează 10,6 milioane de euro și prevăd crearea a 90 de locuri de muncă.

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Pe 4 decembrie vor fi deschise ofertele depuse în cadrul licitației pentru o altă parcelă din parc.

Cinci fabrici noi se deschid și în parcurile din Fărcașa, Baia Sprie și Șomcuta

Parcul administrat de CJ al Fărcașa primește și el două fabrici noi. În urma unor investiții de 9 milioane de euro vor fi create 71 de locuri de muncă.

Construcții Feroviare Mureș urmează să investească 4,5 milioane de euro în fabricarea de produse din beton pentru construcții. Spectrum Life Invest va investi, la rândul ei, 4,5 milioane de euro în operațiuni de mecanică generală.

Parcul are aproximativ 12 parcele și o suprafață de peste 20 de hectare. Este situat la aproximativ 25 de kilometri de Baia Mare. Dezvoltarea infrastructurii beneficiază de o finanțare de 4 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Recent, Holisun a anunțat semnarea contractului de concesiune pentru o parcelă de 9.310 mp în Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie. Se va construi o fabrică de sisteme inteligente de management al bateriilor, iar investiția se ridică la 5,5 milioane de euro. Aceasta va genera 30 de locuri de muncă.

Investiții la parcul industrial Șomcuta Mare

Autoritățile au mai anunțat recent investiții și la parcul industrial Șomcuta Mare.

Autoritățile au anunțat investiții și la parcul industrial Șomcuta Mare. Acolo, Atai Chemicals va investi 4 milioane de euro într-o unitate de producție a hipocloritului de sodiu. De asemenea, M-TECHX EU va dezvolta o fabrică de țesături pentru producerea materialului izolant Magic Fibre, fiind vorba de o investiție de 3,2 milioane de euro.