Intervenție dificilă la Constanța. Au început operațiunile de scoatere din nisip a navei fantome, care a ajuns pe plaja Vadu după ce a plutit în derivă în urma unui atac cu drone. Misiunea presupune precizie și coordonare.

Manevrele au fost suspendate în această seară și vor fi reluate mâine. Este vorba despre o operațiune de deznisipare foarte greoaie. În această dimineață, scafandrii au ajuns acolo și au intrat în apă pentru a verifica cât de mult este blocată nava în nisip, dar și în ce stare sunt elicea și cârma, care trebuie eliberate înainte de tractare.

Agentul navei a spus că apa în acea zonă are patru metri, iar cargoul este blocat 25 de centimetri în nisip. Sunt mai multe praguri acolo și nu au reușit să treacă decât de unul singur.

La fața locului a ajuns și un remorcher, care a fost prins cu o parâmă de cargou. Motoarele navei funcționează și au fost puse în funcțiune, iar acest lucru a ajutat în acest demers.

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Și ieri operațiunea a fost un eșec din cauza vântului puternic.

Nava a fost lovită de drone pe 17 septembrie, în apropiere de canalul Bâstroe. Comandantul a murit, iar echipajul a fost evacuat.

A stat la ancoră în apele teritoriale ale Ucrainei până pe data de 14 noiembrie, atunci când ancora s-a rupt, iar nava a plutit în derivă până în apropierea plajei de la Vadu.