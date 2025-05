În aceste sere din Târgu Lăpuş, căpşunile aromate şi apetisante sunt culese de cumpărători direct de pe plantaţie. Oamenii au venit dis de dimineaţă pentru a-şi "face piaţa" la producător.

În plus, în timp ce işi umpu coşurile, oamenii îşi astâmpără şi pofta. Iar asta este gratis. Fructele sunt mai ieftine ca-n piaţă. "Am decis să facem o reducere de 20%, iar clientul este foarte mulţumit, deoarece îşi alege singur fructele, petrec timp în natură şi suntem foarte mulţumiţi atât noi cât şi clienţii noştri", spune Dorin Leșe, agricultor.

Tânărul agricultor a implementat acest concept în urmă cu doi ani din cauza lipsei forţei de muncă. Ambele părţi au de câştigat. Fermierul pentru că îşi vinde marfa repede şi nu mai trebuie să culeagă fructele, şi clienţii pentru că îşi aleg singuri căpşunile după bunul plac şi, în plus, au parte şi de o experienţă inedită.

Vezi și

Cât costă kilogramul de căpşuni

Pe plantaţie, un kilogram de căpşuni costă 30 de lei, iar cu reducerea de 20%, clienţii ajung să plătească 24 de lei. În pieţe, kilogramul se vinde cu 25-30 de lei.

Recolta de căpşuni este mai slabă decât în anii precedenţi, spun agricultorii, din cauza vremii capricioase. Iar pentru a recupera pierderile, cei mai mulţi ţin de preţ.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Vă planificaţi vacanţa în funcţie de situaţia politico-economică din ţară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰