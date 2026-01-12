Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 12 ianuarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 12 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 90.675 dolari sau 77.562 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 92.340 dolari sau 78.966 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, însă, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 93.800 dolari sau 80.155 euro.

