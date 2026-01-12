Curs BNR, 12 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 12 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, iar asta înseamnă că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3564 lei româneşti.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0896 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4650 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8643 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 15,5 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record, gramul de aur ajungând să fie cotat la 643,3615 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰