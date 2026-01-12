INS: Exporturile României au crescut cu aproape 4% în 2025. Deficitul comercial, în scădere faţă de 2024

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) s-a ridicat la 29,77 miliarde de euro în intervalul 1 ianuarie–30 noiembrie 2025, în scădere cu 299,6 milioane de euro (‑1%) față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate luni de INS, informează Agerpres.

Conform INS, în luna noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8,372 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 10,633 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,260 miliarde euro.

Față de luna noiembrie 2024, exporturile din luna noiembrie 2025 au scăzut cu 0,1%, iar importurile au scăzut cu 5,3%.

În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 89,420 miliarde euro, iar importurile CIF 119,190 miliarde euro. Exporturile au crescut cu 3,9%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024.

În primele 11 luni din 2025, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,5% la export și 36,8% la import) și alte produse manufacturate (26,9% la export și 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025 a fost de 64,118 miliarde euro la expedieri și de 86,223 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 25,302 miliarde euro la exporturi și de 32,966 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi și 27,7% din total importuri.

Potrivit INS, soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numește deficit, iar cel pozitiv se numește excedent.

Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costul asigurării și transportului internațional.

